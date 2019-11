Dierenasiel Regio Roeselare moet tegen 2028 verhuizen, maar heeft al nieuwe locatie op het oog: “Voor de nieuwbouw hopen we wel op giften” Charlotte Degezelle

20 november 2019

16u52 6 Roeselare Vzw Dierenasiel Regio Roeselare moet tegen 2028 weg uit de Oude Stadenstraat, maar werkt volop aan een oplossing. Een verhuis naar de omgeving van de VABI-hoeve in de Wagenstraat is afgeketst, maar onderhandelingen voor de aankoop van grond zitten in de laatste fase. Voor de nieuwbouw hoopt het asiel op giften. Die zijn voortaan fiscaal aftrekbaar en bovendien is het Dierenasiel Regio Roeselare een goed doel van De Warmste Week.

De vzw Dierenasiel Regio Roeselare werd opgericht in 2017 en bestaat uit een samenwerking van Buurt & Co, Vives en de stad Roeselare. Jaarlijks worden bijna zeshonderd honden en katten opgevangen in het dierenasiel in de Oude Stadenstraat in Roeselare. Voor elk van hen wordt zo snel mogelijk een nieuwe thuis gezocht. “In 2028 loopt de milieuvergunning af en moeten we hier weg”, weet coördinator Lien Siemoens. “Bovendien is het gebouw te klein en voldoet het niet meer aan de strenge normen rond dierenopvang.”

Twee mogelijke locaties

Het dierenasiel is dus op zoek naar een nieuw onderkomen. Even speelde het met het idee een nieuwbouw te realiseren in de buurt van de schoolhoeve van het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut in de Wagenstraat. “Maar die piste hebben we al verlaten”, weet Lien. “Ondertussen hebben we ons oog laten vallen op twee andere mogelijke locaties. De onderhandelingen lopen nog en als alles meezit, worden deze week of volgende week de handtekeningen gezet. We willen het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is, dus daarom houden we de locatie nog even geheim. Maar als alles loopt zoals we hopen, blijft het asiel in Roeselare.”

Noodzakelijke investeringen

Omdat een nieuwbouw veel geld kost, hoopt de vzw op steun van dierenvrienden. “Met deze giften en schenkingen wil Dierenasiel Regio Roeselare een spaarpotje aanleggen voor de bouw en uitbating van het nieuwe dierenasiel”, gaat Lien verder. “Ook het bestaande dierenasiel moet ondertussen blijven draaien. Vier vaste medewerkers en heel wat vrijwilligers geven de dieren dagelijks de beste zorgen. Grote investeringen doen we niet meer in de Oude Stadenstraat, alleen nog de meest noodzakelijke. Zo kwamen ze vanmorgen nog onze verwarmingsketel herstellen.”

Voorwaarden

Om schenkingen aan het asiel iets aantrekkelijker te maken, en dus vlotter geld in te zamelen, zijn giften vanaf veertig euro voortaan fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor giften gedaan in 2019. “Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo heb je recht op een belastingvermindering van 45 procent van het bedrag als de gift minstens veertig euro bedraagt, per kalenderjaar en per vereniging en als het dierenasiel een kwijtschrift uitreikt voor de giften. De gift mag niet de opbrengst zijn van een collectieve geldinzameling of actie en moet gebeuren zonder tegenprestatie.”

Daarnaast is vzw Dierenasiel Regio Roeselare ook een goed doel van De Warmste Week. “Als het bij iemand kriebelt om nog iets te ondernemen voor De Warmste week, werkelijk elk klein gebaar is welkom”, besluit Lien. “Zo wordt er onder andere al een pannenkoekenverkoop georganiseerd.”

Heb jij ook een hart voor dieren en wil je een steentje bijdragen? Stort dan je gift op rekeningnummer BE59 731045090726 met vermelding van ‘Schenking dierenasiel – je naam – je adres – je telefoonnummer’. Tot slot geeft Lien ook nog mee dat het asiel veel honden en katten huisvest die klaar zijn voor adoptie. Mensen die hen een goeie thuis willen geven, kunnen contact opnemen op dierenasielroeselare.be of via coordinator@dierenasielroeselare.be.