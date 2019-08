Dienstenchequekantoor Plus Home Services verkast naar Sint-Amandsstraat CDR

23 augustus 2019

Plus Home Services Roeselare is verhuisd. Het kantoor opende in 2010 de deuren langs de Iepersestraat onder de naam Klaar dienstencheques. Plus Home Services nam in 2011 de fakkel over en nu verkaste het dienstenchequekantoor naar het pand langs de Sint-Amandsstraat waar jarenlang een reisbureau gevestigd was. “We zijn uitgegroeid tot een kantoor met 53 vaste thuishulpen en meer dan 300 klanten in Roeselare en omgeving”, vertelt kantoorverantwoordelijke Joyce Christiaens. “We streven naar zowel tevreden klanten als tevreden medewerkers en werken daarom enkel met personeel die na een grondige selectie bij een vaste klant ingeschakeld kunnen worden. We zijn een open-minded en groeiend bedrijf waar respect en eerlijkheid centraal staan.” Het kantoor is steeds op zoek naar gemotiveerde thuishulpen. Zij kunnen zich kandidaat stellen via roeselare@phservices.be of telefonisch op 051/26.14.21.