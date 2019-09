Dienstencentra zetten langste tafel klaar CDR

25 september 2019

De Roeselaarse dienstencentra zorgen voor verbondenheid via de organisatie van een langste tafel. Bedoeling is om mensen samen te brengen om gezellig samen te eten en aansluitend de namiddag in een leuke sfeer samen door te brengen. Dit kan op vrijdag 27 september in Dienstencentrum Schiervelde en op dinsdag 1 oktober in dienstencentrum de Waterdam. In dienstencentrum de Zilverberg zetten ze de tafel klaar op donderdag 3 oktober en dienstencentrum Ten Elsberge sluit af op vrijdag 4 oktober. In ruil voor 15 euro kan je smullen van een lekkere menu. Inschrijven kan in het dienstencentrum waar je aan tafel wenst te schuiven.