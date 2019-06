Dienstencentra stellen werking voor met festival CDR

07 juni 2019

Op vrijdag 14 juni organiseren de dienstencentra van Roeselare het festival van de dienstencentra in het gloednieuwe dienstencentrum de Waterdam. Zo stellen ze hun werking voor. Het festival in de tuin van de Waterdam langs de Handelsstraat 37 wordt om 15 uur afgetrapt door verschillende lesgevers en cursisten die hun talenten demonstreren rond verschillende creatieve disciplines: tekenen, schilderen, kalligrafie,…. Een creamarkt om te bewonderen en om vragen te stellen dus. Vanaf 16.30 uur zijn er verschillende gratis optredens van Sjapoo, de dansclub van Ten Elsberge en Schiervelde en ’t Zinkt. Tussendoor wordt om 17.30 uur een speelcontainer geopend. Doorlopend is er kinderanimatie en verschillende eetkraampjes waar je kan smullen van pannenkoeken, wafels, ijsjes, frietjes, braadworsten, verse lasagne. Natuurlijk kan je ook genieten van verfrissende dranken en cocktails.