Diensten burgerzaken en Politiezone Riho doen woonstcontrole voortaan digitaal CDR

11 juni 2019

13u13 0

De wijkagenten van de politiezone RIHO (Roeselare, Izegem en Hooglede) beschikken voortaan over een laptop waarmee ze alle aanvragen voor het uitvoeren van woonstcontroles digitaal ontvangen, kunnen afhandelen en op hun beurt na het afronden van de woonstcontrole meteen weer digitaal kunnen doorsturen naar de diensten burgerzaken van Roeselare, Izegem en Hooglede. Deze manier van werken betekent een pak minder papierwerk en tijdswinst voor zowel de inwoners als de wijkagenten. Die laatste moeten bij elke aangifte van adreswijziging door de burger een woonstcontrole uitvoeren. Daarnaast zijn er ook nog de uit te voeren woonstcontroles voor burgers die worden afgeschreven naar het buitenland of in het kader van procedures inzake ambtshalve schrappingen. Deze extra uit te voeren controles, de vraag naar diepgaandere controles en het belang dat de federale regering hecht aan de strijd tegen domiciliefraude, verhoogde de noodzaak tot een snellere en efficiëntere uitwisseling van gegevens tussen de wijkagenten en de dienst burgerzaken. Net daarom werd ervoor gekozen om digitaal te werken.