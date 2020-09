Dief toont berouw: Mariabeeldje teruggeplaatst, met 20 euro om stukgeslagen ruitje te vervangen Hans Verbeke

28 september 2020

19u20 1 Roeselare Enkele dagen nadat er ruchtbaarheid werd gegeven aan de bizarre diefstal van een Mariabeeldje uit een straatkapel in Rumbeke, heeft een onbekende het beeldje teruggebracht. “Er hing zelfs 20 euro aan, om het glas te herstellen waarachter het beeldje normaal steekt”, zegt Annie Depoorter, die het kapelletje onderhoudt.

Geert Vermander, een 65-jarige Rumbekenaar die begin juli op een boogscheut van zijn woning om het leven kwam bij een fietsongeval, had het beeldje meegebracht van een Lourdesreis die hij samen met zijn vrouw ondernam. Het kreeg een plaats in een bescheiden kapelletje aan een rotonde in z’n straat. Samen met zijn echtgenote Annie Depoorter zorgde Geert er meer dan twintig jaar voor dat het kapelletje altijd piekfijn in orde was. Maar vorige week verdween plots het Mariabeeld. “Ik was er het hart van in”, zegt Annie. “Het was al bijzonder hard toen ik twee maanden geleden mijn man zo plots verloor. En nu was er die onbegrijpelijke diefstal van een beeldje dat voor mij een grote emotionele waarde heeft. Een tastbare herinnering aan Geert, zomaar weggenomen.”

Zondag ging Annie een novenenkaars plaatsen in het kapelletje. “Omdat er toch tenminste iets zou staan”, zegt ze. “Maar tot mijn verrassing zag ik dat het Mariabeeldje was teruggeplaatst. Met een elastiek was er een biljet van 20 euro aan vastgemaakt. Ik heb direct een foto gemaakt en die doorgestuurd naar mijn kinderen, om hen het goede nieuws te melden.” Zoon Bjorn had vorige week op sociale media een melding gemaakt van de diefstal. In dat bericht riep hij de dader(s) op om het beeldje terug te brengen en er wat geld bij te leggen om het glas te herstellen dat werd vernield om bij het Mariabeeldje te kunnen.”

Werk van jongere(n)?

“We zijn allemaal verrast dat er goed nieuws is”, zegt Bjorn. “Ik koesterde eerlijk gezegd, maar weinig hoop. En toch gebeurt het. Met het geld zullen we een op maat gesneden plexiglas in het kader steken waarachter het Mariabeeld staat. En dan hopen we uiteraard dat het nooit meer verdwijnt.” Bjorn vermoedt dat de diefstal, tijdens een weekendnacht, het werk is van iemand of een groepje jongeren dat de bloemetjes heeft buitengezet. “Misschien is het stoerdoenerij, wie zal het zeggen? Ik denk dat een ouder het beeldje heeft gevonden bij zoonlief en ook de commotie heeft opgemerkt die de diefstal teweegbracht. Misschien werd het daarom in alle stilte teruggeplaatst met wat geld erbij.”