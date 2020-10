Dief (38) die het vooral gemunt had op PS4 toestellen riskeert 12 maanden cel Alexander Haezebrouck

12 oktober 2020

15u07 0 Roeselare Een 38-jarige man uit Moeskroen pleegde in een jaar tijd een zestal diefstallen, voornamelijk in filialen van Dreamland. Zo sloeg hij ook toe in Dreamland Kuurne. Hij ging er telkens vandoor met een PlayStation 4. “Met de opbrengst kocht hij eten en drugs”, zei het openbaar ministerie.

De 38-jarige man uit Moeskroen pleegde tussen augustus 2018 en april vorig jaar 8 diefstallen. Vijf keer sloeg hij toe in filialen van Dreamland om er telkens met PS4 toestellen vandoor te gaan. De man werd 30 april vorig jaar op heterdaad betrapt in de Brico in Roeselare. “Een winkelbediende had gezien hoe hij voor 700 euro aan materiaal onder zijn kledij had verstopt”, zei het openbaar ministerie. “Toen hij hem erover aansprak riep hij agressief dat ze hem met rust moeten laten en liep verder. De winkeldetective hield beklaagde tegen, maar die verzette zich hevig. Er ontstond een schermutseling waarbij beklaagde met alle macht probeerde weg te geraken.” De man uit Moeskroen bekende alle feiten. “Het spijt me”, zei de man tegen de rechter. “Ik zat toen ik een financieel erg moeilijke periode en ging met de opbrengst eten en drugs kopen. Vandaag is mijn situatie iets beter.” De man werd eerder al eens veroordeeld tot twee jaar cel voor drugsfeiten. Nu riskeert de man 12 maanden cel en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 26 oktober.