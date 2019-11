Didier de Daniloff uitgeroepen tot Qualified European Photographer: “De titel is te vergelijken met twee Michelinsterren in de culinaire wereld” Charlotte Degezelle

25 november 2019

14u10 0 Roeselare Beroepsfotograaf Didier de Daniloff (47) mag zich voortaan ‘Qualified European Photographer’ (QEP) noemen. Deze titel kreeg hij vorige week in Praag van de Federatie van Europese Beroepsfotografen die zijn 12-delige fotoreeks ‘Don’t look in my soul’ grote onderscheiding gaf. Didier is de vierde fotograaf in België en de eerste West-Vlaming die zich ‘Qualified European Photographer’ mag noemen in de categorie ‘Artistiek naakt’. “Ik denk niet dat de klanten hierdoor nu plots in rij zullen staan aanschuiven, maar het is vooral een bewijs voor mezelf dat ik presteer op hoog niveau.”

Didier de Daniloff is allesbehalve een groentje als het over fotografie gaat. Hij is al 17 jaar in de branche, is gespecialiseerd in studiowerk waar hij voornamelijk pasgeborenen, kinderen, families en modellen op de gevoelige plaat legt, en won al verschillende prijzen met zijn fotowerk. Maar de titel die hij vorige week in de wacht sleepte, is toch van een iets ander kaliber. “De Federatie van Europese Beroepsfotografen is een beroepsorganisatie die actief is in 29 landen”, duidt Didier zijn meest recente overwinning. “Zij hebben een kwalificatiesysteem opgezet dat fotografen omwille van hun uitzonderlijke vakkundige capaciteiten erkent. Er zijn drie titels: European Photographer, Qualified European Photographer en Master Qualified European Photographer. De QEP is over heel Europa de referentie in professionele fotografie en kan je vergelijken met twee Michelinsterren in de culinaire wereld. Het is dan ook een hele eer dat ik deze prestigieuze titel gekregen heb als vierde fotograaf in België en eerste in West-Vlaanderenin deze categorie.”

Om de titel te verwerven moest Didier een 12-delige fotoreeks maken. Die werd vervolgens beoordeeld door een internationale jury van Master Qualified European Photographers. “Tijdens die jurering wordt echt op ieder detail gelet, de fotoreeks moet één geheel vormen en beantwoorden aan hele hoge kwalitatieve normen”, zegt Didier. “Ik heb twee jaar aan m’n reeks gewerkt en dit samen met verschillende internationaal gerenommeerde modellen. Alle foto’s zijn gemaakt in m’n eigen studio in de Vijfwegenstraat. De reeks draagt de titel ‘Don’t look in my soul’ en is een ode aan de vrouw, de puurheid, elegantie, maar ook de sterkte en schoonheid die ze uitstraalt. Hoewel de modellen zich gedeeltelijk blootgeven, kan je niet in hun ziel kijken. De jury vond m’n reeks een mooi, stijlvol geheel met smaak gebracht en met oog voor detail, prachtige contrasten en met respect voor het vrouwelijk naakt. Ik was zelf ook wel overtuigd van m’n werk. Alle foto’s had ik wel honderd keer binnenstebuiten gedraaid want ik wou zeker zijn dat ze af waren. Maar toch was het stressen. Er viel echt 10.000 kilo van m’n schouders toen ik de verlossende woorden hoorde.”

Na de titel van Qualified European Photographer kan Didier nu nog gaan voor die van Master Qualified European Photographer. “Daarvoor wordt een 20-delige fotoreeks beoordeeld. Na de prijsuitreiking in Praag had ik nog enkele fotoshoots daar ter plaatse. Al lachend heb ik er wel gezegd dat ik onmiddellijk werk ging maken van die nieuwe reeks, maar ik ben al heel trots op wat ik op vandaag bereikt heb. Die kwalificatie is een stevige duw in m’n rug, het bewijs dat ik een echt vakman ben en, in tijden dat iedereen fotograaf is, onderscheidt het me wel.”

Begin volgend jaar, op een nog te bepalen datum en locatie, zal Didier zijn fotoreeks tentoonstellen. Meer op www.fotospecialist.be.