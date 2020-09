Didier de Daniloff schenkt gratis fotoshoot aan zorgverleners: “Zij staan sinds dag één op de barricades tegen het coronavirus” Charlotte Degezelle

25 september 2020

16u26 0 Roeselare Didier de Daniloff is één van de acht Vlaamse portretfotografen die zich engageert voor de actie ‘Fotografen voor de zorg’. Tijdens het Weekend van de Klant, op 3 en 4 oktober, willen zij de zorgverleners bedanken voor hun tomeloze inzet in de strijd tegen het coronavirus door hen, samen met hun gezin, te verrassen op een fotoshoot in een professionele fotostudio. “Op amper 24 uur kregen we al 350 aanvragen binnen. We hadden nooit durven denken dat onze actie zo’n onvoorstelbaar succes zou worden”, zegt Didier.

Het weekend van de Klant is normaal één groot feest, het uitgelezen moment voor de zelfstandigen om hun klanten uit dankbaarheid in de watten te leggen. “Maar onze sector is door de coronacrisis heel zwaar getroffen. We hebben nog niet bijster veel klanten gezien dit jaar”, vertelt Didier die in z’n studio langs de Vijfwegenstraat normaal heel wat modellen uit het buitenland ontvangt. “De meeste van mijn modellen komen uit heel Europa maar vooral uit Oost-Europese landen. Voor hen is de reis nu echter onmogelijk door de reisbeperkingen. Ook alle fotoshoots gelinkt aan bijvoorbeeld communies zijn weggevallen. Gelukkig ben ik ook gespecialiseerd in newborn fotografie en familieportret waardoor ik toch nog heel wat mooie fotoshoots heb kunnen doen.”

Barricades

Maar heel veel redenen om te feesten hebben Didier en z’n collega’s dus niet. Bovendien maken de coronamaatregelen dit ook nog steeds moeilijk. “Het is m’n goeie collega en vriend Yves Nevens uit Denderleeuw die met het idee voor ‘Fotografen voor de zorg’ aan kwam zetten”, gaat Didier verder. “In de plaats van onze klanten te bedanken, wou hij graag de helden van de zorg in het zonnetje zetten. Toen hij me contacteerde heb ik geen minuut getwijfeld om mijn schouders onder deze actie te zetten en zo de zorgverleners te bedanken. Bij de start van de coronacrisis was er misschien wel veel aandacht voor de zorg, maar ondertussen is die geleidelijk wat weggeëbd. Nochtans zijn zij de mensen die sinds dag één op de barricades stonden tegen het virus, zich keihard inzetten en hun gezin moesten missen. Bovendien kregen ze weinig respijt want na de eerste golf, bood de tweede golf zich heel snel aan.”

Didier stelt tijdens het Weekend van de Klant zijn fotostudio en zijn kunnen dan ook gratis ter beschikking van de zorgverleners. “Van een dokter in een ziekenhuis, over een keukenhulp in een woonzorgcentrum tot een zelfstandig verpleegster, maar ook een begeleider uit een instelling of een administratief bediende uit de zorgsector. Elk van hen wil ik samen met hun gezin graag gratis op de gevoelige plaat vastleggen.”

Capaciteit

Fotoshoots dienen op voorhand aangevraagd te worden via www.fotografenvoordezorg.be. “De website is ondertussen 24 uur online en de aanvragen stromen binnen. Zelf kreeg ik er al 53. De reacties vanuit de zorg zijn unaniem positief. We bekijken dan ook hoe we de capaciteit van onze actie kunnen vergroten. Zo heb ik zelf al beslist om ook op vrijdag 2 oktober te fotograferen voor de zorg, maar we zijn ook op zoek naar bijkomende fotografen met een professionele fotoshoot die zich willen inzetten voor de actie. Al vrezen we dat we helaas nooit alle geïnteresseerden zullen kunnen bedienen.” De fotoshoot duurt een kwartier en nadien krijgen de zorgverleners een afdruk 13x18cm en dezelfde foto digitaal in lage resolutie