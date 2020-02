Diamant voor Herman en Marie-Thérèse Charlotte Degezelle

25 februari 2020

Herman Logier en Marie-Thérèse Driesse (beiden 83) vierden afgelopen weekend de 60e verjaardag van hun huwelijk dat indertijd in Wulpen werd voltrokken. Herman was afkomstig van Gent, maar ontmoette Marie-Thérèse in de Westhoek. Het koppel woonde langs de Biezenstraat waar ze een kruidenierswinkel uitbaatten die 28 jaar lang een populaire ontmoetingsplek was voor de wijken Biezenhof en Beekkwartier. Het jubilerende paar liet de winkel in 1992 over. Op vandaag wonen ze langs de Lijnwaadstraat. Het koppel heeft één kind, twee kleinkinderen en één achterkleinkind.