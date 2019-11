Diabetes Liga lanceert Diabetes Mythe Meter in AZ Delta CDR

12 november 2019

17u39 0 Roeselare De gemiddelde Vlaming haalt amper 4,9 op 10 wanneer gepeild wordt naar zijn kennis over diabetes. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Diabetes Liga vzw.

“De Vlaming scoort ronduit slecht wat betreft kennis over diabetes, terwijl de ziekte steeds nadrukkelijker aanwezig is in de maatschappij. Mensen met diabetes, die wij vertegenwoordigen, worden dagelijks met allerlei misvattingen geconfronteerd”, zegt Paul Deleye, algemeen directeur van de Diabetes Liga vzw. Naar aanleiding van de 29ste editie van Wereld Diabetes Dag op donderdag 14 november, wil de organisatie de grootste misverstanden uit de wereld helpen en lanceert daarom de Diabetes Mythe Meter, een online tool waarmee je je kennis over diabetes kunt testen. Zo hoopt de Diabetes Liga enkele hardnekkige mythes te ontkrachten en de kennis rond diabetes breed te verspreiden. De Diabetes Mythe Meter is vanaf donderdag online beschikbaar op www.diabetes.be/mythemeter en kan op Wereld Diabetes Dag ook ‘live’ uitgetest worden in het AZ Delta in de Wilgenstraat.