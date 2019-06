DHL Express levert straks pakjes in het centrum met cubicycles CDR

04 juni 2019

12u03 0

DHL Express wordt vaak gelinkt met vrachtwagens en bestelwagens en automatisch dan ook met een toenemende druk op de mobiliteit. Maar niet in Roeselare. “Wij ondersteunen hun nieuwbouwproject als stad net omdat ze de mobiliteit in de stad niet extra belasten”, zegt mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). “De ligging van het nieuwe service center is perfect, vlakbij de Rijksweg en de E403. Daarnaast ligt er naast hun terrein een gloednieuw vrijliggend fietspad. Na amper drie kilometer fietsen sta je aan het station.” En DHL Express speelt hier zelf onmiddellijk ook op in en wil graag de cubicycles, een elektrische cargofiets met achterop een afklikbare container, lanceren in Roeselare. “We moeten als privé ook mee investeren in een betere wereld”, oordeelt Thaïs Lampaert, Operatons Director Belux bij DHL Express. “Op vandaag rijden er al cubicycles op een tiental routes in Antwerpen, ook in Gent rijdt er eentje rond en in Brussel zijn we aan het testen. Deze fiets is perfect om pakjes te verdelen in de stad.” Schepen Coppé is van oordeel dat dit concept perfect past in het mobiliteitsplan van de stad. De komende maanden wordt uitgemaakt hoe de cubicycles precies ingezet zullen worden in Roeselare. “Er zijn twee opties”, weet Lampaert. “We kunnen de fietsen zonder bak ergens centraal stallen en de gevulde bakken met een elektrische wagen aanvoeren zodat men echt vanuit het centrum kan gaan beleveren ofwel vertrekken de koeriers rechtstreeks vanuit het nieuwe distributiecentrum.”