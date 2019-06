DHL Express bouwt nieuw distributiecentrum:

75 nieuwe jobs vanaf januari 2020 Charlotte Degezelle

04 juni 2019

11u40 7 Roeselare In januari 2020 opent pakjesbedrijf DHL Express een nieuw distributiecentrum langs de Onledebeekstraat in Beveren. Dinsdag zijn de werken gestart. Het nieuwe overslagcenter zal voor minstens 75 nieuwe jobs zorgen. Per uur zullen er wel 3.000 pakjes verwerkt worden of bijna één per seconde.

Enkele jaren nadat DHL Express zijn vestiging langs de Beversesteenweg verliet en naar Nazareth vertrok, keert de internationale topspeler terug naar het hart van West-Vlaanderen. “Onze locatie in Nazareth barst uit z’n voegen en we misten nog een knooppunt in West-Vlaanderen”, vertelt Danny Van Himste, CEO van DHL Express. “We kozen bewust opnieuw voor Roeselare omwille van de ligging van de stad en haar vlotte verbindingen.”

Grondwerken

DHL Express, een dochteronderneming van Deutsche Post, dat in totaal zo’n 550.000 mensen tewerkstelt, klopte aan bij projectontwikkelaar Global Estate Group die de site langs de Onledebeekstraat sinds 2014 in handen heeft. Zij startten dinsdag op het terrein van maar liefst 12.952 vierkante meter met de eerste funderingen en grondwerken van een nieuw distributiecentrum met kantoor, dat DHL Express de komende 15 jaar zal huren. Concreet komt er een nieuw magazijn van ongeveer 2.800 vierkante meter waar zes vrachtwagens op hetzelfde moment kunnen aanrijden en met een aangebouwd kantoor van 400 vierkante meter. In totaal komen er op de nieuwe bedrijfssite drie inritten, 60 laad- en loskades voor lichte vrachtwagens en bestelwagens, een afzonderlijke parking voor werknemers, klanten en bezoekers en fietsenstallingen.

Nieuwe jobs

Daarnaast wordt er ook 1.000 vierkante meter nieuw groen aangeplant op het terrein. “De nieuwbouw wordt geen opslag, maar een overslagcentrum”, verduidelijkt Van Himste. “Dit betekent dat er goederen binnen komen die vervolgens verder verdeeld worden over een 60-tal routes met bestel- en vrachtwagens. In de nieuwe gebouwen zullen er op termijn maar liefst 3.000 pakjes per uur behandeld worden oftewel bijna één pakje per seconde. We creëren met het nieuwe service center minstens 75 nieuwe jobs in de regio. ”

Lage milieu-impact

De nieuwbouw wordt bijzonder duurzaam en krijgt een BREEAM- certificaat, zijnde een internationaal duurzaamheidskeurmerk dat wijst op een minimale milieu-impact. “Het wordt het eerste logistieke gebouw in Vlaanderen met een BREEAm-certificaat”, weet Luc Beke, CEO van Global Estate Group. “Er komen zonnepanelen op het dak maar de nieuwbouw wordt ook voorzien van de meest milieuvriendelijke oplossingen en technologieën.”

Stad Roeselare juicht alvast de komst van DHL Express toe. “Roeselare is een ondernemende stad. Onze economie doet het de laatste jaren zeer goed, met als gevolg dat bloeiende, internationale spelers zoals DHL ook hun weg vinden naar onze streek. We zijn dan ook zeer tevreden dat de site een nieuwe invulling krijgt. Het zal voor bijkomende jobs zorgen en een boost geven aan onze lokale economie”, aldus schepen Griet Coppé (CD&V).

Als alles goed gaat moet de nieuwbouw in oktober klaar zijn. In januari 2020 zou het nieuwe gebouw operationeel moeten zijn.