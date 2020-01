Deze affiche moet Scoutsival opnieuw op de kaart zetten CDR

21 januari 2020

Het Scoutsival maakt op 14 maart een comeback. Na een sluimerperiode van vijf jaar wil het Scoutsivalcomité de oudste en bekendste fuif van Roeselare opnieuw op de kaart zetten. Dat maakten ze in december vorig jaar al bekend. Maar nu losten ze ook de affiche. Op 14 maart zal de Roeselaarse band Sister May om 20.30 uur de festiviteiten op TRAX openen. Vervolgens komt de winnaar van een dj contest aan bod en om 22.30 uur duikt Kestified op het podium op. Om middernacht zal Skyve ft. Flo Windey de boel op stelten zetten en om 1.30 uur laat Shoarma Soundsystem, zijnde Hakim, Imran en Nadiem Shah, de aanwezigen dansen. Als afsluiter boekte de scouts Anwar likes Mike & Mario Vegas. Daarnaast boekten ze ook twee dj’s die de muziek in de foyer zullen verzorgen: Kapitein K en The Big Lebonski. Tickets voor het Scoutsival (mainroom) kosten zeven euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen bij de Roeselaarse scouts, in Bistro Botanisue en Café Romen.