Dewaele Vastgoed neemt First Immo over CDR

25 september 2019

De Roeselaarse vastgoedspecialist Dewaele Vastgoedgroep neemt 13 kantoren in Antwerpen en Oost-Vlaanderen over van de Antwerpse makelaarsgroep First Immo. Hierdoor groeit Dewaele Vastgoedgroep in één klap van 25 kantoren naar maar liefst 38 kantoren. Daarmee wordt de groep de grootste onafhankelijke makelaar in ons land én de derde grootste vastgoedmakelaar na de franchiseketens ERA en Century 21. In totaal hebben ze 220 mensen aan boord die jaarlijks 2.400 verkoopstransacties en 2.000 verhuurtransacties realiseren, en syndicus zijn van meer dan 500 appartementsgebouwen. “Met First Immo hebben we een fantastische partner gevonden om onze groeistrategie verder vorm te geven”, aldus Filip Dewaele, CEO van Dewaele Vastgoedgroep. “De sterktes die beide organisaties vandaag reeds bezitten zoals een strakke organisatie, sterk lokaal verankerde marktkennis, absolute focus op de klant en een innovatieve mindset worden door de integratie nog sterker in de verf gezet. Deze krachtenbundeling brengt meteen de nodige schaalgrootte mee, waardoor de continuïteit en stabiliteit van onze groep verder verzekerd wordt, zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten.”