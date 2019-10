Deur uit muur gerukt bij inbraak in kantine voetbalclub De Ruiter LSI

13 oktober 2019

13u38

Inbrekers hebben zaterdagochtend toegeslagen in de kantine van het tweede voetbalterrein van KSV De Ruiter op de Izegemse Aardeweg. De daders beukten met zoveel geweld de deur in dat de muur rond de deur ook scheurde.

Volgens de eerste vaststellingen is er niets verdwenen. “De daders hebben wel het televisietoestel van de muur gehaald, maar lieten het uiteindelijk achter”, vertelt sportief verantwoordelijk van het jeugdbestuur Gino Vanhaelewyn. “Vermoedelijk voelden ze zich toch niet meer op hun gemak. Het was een kwestie van tijd voor de eerste jeugdspelertjes en hun ouders zouden arriveren om een wedstrijd te spelen.” Het is niet de eerste keer dat het sportcomplex met inbraken of vandalisme krijgt af te rekenen. De club is vragende partij om er camerabewaking te installeren en zal daar bij het stadsbestuur, dat eigenaar is, op aandringen.