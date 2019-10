Desotec neemt Fins marktleider Odoroff over CDR

31 oktober 2019

Desotec, Europees marktleider van zuiveringsoplossingen op basis van filters met actieve kool gevestigd in de Regenbeekstraat, neemt z’n Finse sectorgenoot over. Odoroff is marktleider in Finland en door de overname hoopt Desotec een steviger voet aan wal te krijgen in zowel Finlads als heel Scandinavië. CEO Mario Hertegonne spreekt over een strategische overname die een mijlpaal is in de ambitieuze internationale plannen van Desotec. Door de overname verkrijgt Desotec heel wat knowhow over de lokale markt en rechtstreekse toegang tot andere zakelijke opportuniteiten in Noord-Europa.