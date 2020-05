Desotec levert bijdrage in productie van honderdduizenden liters handgel CDR

22 mei 2020

Desotec, gevestigd in de Regenbeekstraat en gespecialiseerd in lucht-, gas-, vloeistof- en waterzuivering via mobiele actievekoolfilters, zet zich in voor het Project HOPE. Dit is een initiatief van verschillende chemische bedrijven en heeft als doel bio-ethanol te zuiveren. Met de gezuiverde bio-ethanol kan snel en op grote schaal desinfecterende handgel, één van de belangrijkste elementen om Covid-19 te bestrijden, geproduceerd worden. In de komende maanden zullen grote oplages desinfecterende handgel nodig blijven om goeie handhygiëne te kunnen waarborgen in het dagelijkse leven. Desotec steunde dit project aanvankelijk met een gratis piloot-installatie die ondertussen al tienduizenden liters geproduceerd heeft. Deze week zijn hun teams opnieuw druk in de weer om een full-scale installatie uit te rollen. Daardoor kan dit project geschaald worden op Europees niveau en zullen er honderdduizenden liters per week geproduceerd worden.