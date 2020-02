Dertiger zet partner letterlijk mes op de keel: zes maanden cel LSI

Bron: LSI 0 Roeselare Een 35-jarige man uit Roeselare heeft van de rechter in Kortrijk een effectieve celstraf van zes maanden gekregen voor partnergeweld.

Op 10 oktober 2018 arriveerde Yonni G. stomdronken thuis. De mentaal beperkte man duwde zijn partner tegen de koelkast, zette een mes op haar keel en riep dat hij haar zou vermoorden. Buren hoorden lawaai en konden tussenbeide komen. Volgens G. is hij alcoholverslaafd en had hij die dag ook pillen genomen. Het koppel is nog altijd samen. Hij liep in het verleden al verschillende veroordelingen op.