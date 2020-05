Dertiger vrijgesproken voor spuwen naar ambulanciers en politie, wel werkstraf voor weerspannigheid LSI

05 mei 2020

12u10

Bron: LSI 2 Roeselare Een 35-jarige man uit Roeselare is door de rechter in Kortrijk vrijgesproken omdat hij ermee dreigde te spuwen naar ambulanciers en politie. De rechter veroordeelde hem tot een werkstraf van 60 uren voor weerspannigheid.

In Kortrijk zijn dinsdag de eerste straffen uitgesproken voor personen die de coronamaatregelen niet volgden. David V. was ook één van de beklaagden op die eerste coronazitting omdat hij zich hevig tegen politie en ambulanciers verzette toen ze op zijn appartement kwamen nadat hij pillen en alcohol had genomen. Hij dreigde ermee naar de ambulanciers en agenten te spuwen. Toen de agenten hem hoorden rochelen, gaven ze hem twee vuistslagen om dat te verhinderen. “Maar ik heb nooit gespuwd”, aldus David V. “Ik besef wel degelijk hoe gevaarlijk dat in coronatijden zou zijn. Maar ik had het moeilijk en wou met de alcohol en de medicijnen even alles vergeten. Ik ben bereid een werkstraf uit te voeren en zal me zelfs aanbieden om in het ziekenhuis in Roeselare vrijwilligerswerk uit te voeren. Ik verveel me anders toch. Door mijn epilepsie mag ik niet gaan werken.” De rechter gaf hem gelijk rond het vermeende spuwincident, maar veroordeelde hem wel voor de weerspannigheid.