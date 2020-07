Dertiger terecht voor overval op bejaarde man langs wandelpad in Roeselare LSI

22 juli 2020

16u03

Bron: LSI 0 Roeselare Een 36-jarige man uit Roeselare riskeert een celstraf van achttien maanden voor een overval op een 90-jarige man langs een wandelpad in Roeselare. Naar eigen zeggen dreef zijn alcohol- en medicatieprobleem hem zover.

Op 27 april duwde David V. op een wandel- en fietspad in de buurt van de Westlaan een 90-jarige man met zijn boodschappen omver. Toen het slachtoffer op de grond lag, ging V. er met zijn portefeuille vandoor. Een agent was getuige van de overval, maar werd met een mesje bedreigd toen hij probeerde tussen te komen. De dader vluchtte weg en liep naar zijn appartement. Daar kon V. algauw in de boeien geslagen worden. De agenten vonden er de gestolen portefeuille. Aan de rechter vroeg V. een voorwaardelijke straf met begeleidende maatregelen om zijn alcohol- en medicatieprobleem het hoofd te bieden. Vonnis op 31 juli.