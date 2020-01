Dertiger terecht voor mes op keel partner LSI

27 januari 2020

15u11

Bron: LSI 0 Roeselare Een 35-jarige man uit Roeselare riskeert een effectieve celstraf van 10 maanden voor partnergeweld. Hij liep vroeger al tal van veroordelingen op en vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren.

Op 10 oktober 2018 arriveerde Yonni G. stomdronken thuis. De mentaal beperkte man duwde zijn partner tegen de koelkast en zette een mes op haar keel terwijl hij riep dat hij haar zou vermoorden. Buren hoorden lawaai en konden tussen komen. Volgens G. is hij alcoholverslaafd en had hij die dag ook pillen genomen. Het koppel is nog altijd samen. G. kwam in 2017 al eens in het nieuws toen hij aankaartte dat hij aan de Rondekomstraat in Roeselare in een garagebox zonder elektriciteit of stromend water moest leven. Vonnis op 17 februari.