Dertiger riskeert vijf maanden cel op coronazitting omdat hij dreigde te spuwen naar ambulanciers en politie: “Zou dat nooit doen, ik weet hoe gevaarlijk corona is” LSI

21 april 2020

11u50

Bron: LSI 2 Roeselare In de rechtbank in Kortrijk zijn dinsdag voor het eerst mensen verschenen die zich tijdens de coronacrisis niet aan de maatregelen hielden. Ze stonden terecht voor spuwen, herhaalde niet-essentiële verplaatsingen of het besmeuren van de politiecel met speeksel en snot. Ze riskeren acht dagen tot drie maanden cel en boetes van 208 tot 4.000 euro. Wie spuwde, riskeert zelfs tot twee jaar cel.

In totaal stonden tien zaken met elf beklaagden op de rol. Drie zaken zijn behandeld in aanwezigheid van de beklaagden, eentje liet verstek gaan. De andere zaken zijn op vraag van een advocaat of de beklaagde uitgesteld of de dagvaardingen waren nog niet in orde.

D.V. (35) uit Roeselare stond terecht omdat hij zich hevig verzette tegen politie en ambulanciers toen ze in zijn appartement kwamen nadat hij pillen en alcohol had genomen. Hij dreigde er mee naar de ambulanciers en agenten te spuwen. Toen de agenten hem hoorden rochelen, gaven ze hem twee vuistslagen om dat te verhinderen. De openbare aanklager eiste een celstraf van vijf maanden en een boete van vierhonderd euro. “Ik dreigde er mee te spuwen, maar heb het niet gedaan”, aldus D.V. “Ik besef hoe gevaarlijk dat in coronatijden zou zijn. Maar ik had het moeilijk en wou met de alcohol en de medicijnen even alles vergeten. Ik ben bereid een werkstraf uit te voeren en zal me zelfs aanbieden om in het ziekenhuis in Roeselare vrijwilligerswerk uit te voeren. Ik verveel me anders toch. Door epilepsie mag ik niet gaan werken.”

Rechter Lieve Scherrens gaf de man nog een goede raad mee. “Blijf in uw kot en drink niet”, zei ze. Vonnis op 5 mei.