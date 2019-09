Derde Week van de Beweging afgetrapt in AZ Delta Sam Vanacker

17 september 2019

13u52 0 Roeselare Dinsdagvoormiddag werd in AZ Delta de derde editie van de Week van de Beweging op gang getrapt. Dat mag u letterlijk nemen, want vertegenwoordigers van AZ Delta, ARhus, KOERS, Vives, Howest en de Stad Roeselare zaten samen op de fiets met een hartslagmeter om.

De ‘Week van de Beweging’ vindt plaats tussen dinsdag 24 en zondag 29 september. Op verschillende locaties in Roeselare kan iedereen dan gratis genieten van activiteiten rond sport en beweging. “Wat begonnen is als een symposium voor mensen uit de medische sector is gaandeweg uitgegroeid tot een publiek evenement”, legt Stijn Muermans, diensthoofd orthopedie van AZ Delta uit. “Met deze actie willen we een duidelijke boodschap brengen en op een laagdrempelige manier het goede voorbeeld geven. Het is belangrijk om te bewegen, ongeacht je agenda of je sportieve aanleg. Een half uur bewegen per dag kan de levensverwachting al aanzienlijk verlengen.”

In AZ Delta is er eerst een symposium voor huisartsen, gevolgd door een livesessie chirurgie voor artsen en studenten. Voor het grote publiek is er donderdag de voordracht ‘Samen naar de top’, met getuigenissen van bergbeklimmer Wim Smets en olympisch tienkamper Hans van Alphen. In ARhus kan je terecht voor gratis gang-en loopanalyses, workshops EHBO en uitleg over innovatieve bewegingsapps. De stad Roeselare zorgt voor een ludiek theater over sport en ambitie, terwijl er in wielermuseum KOERS de hele week virtueel gefietst kan worden op de rollen, met hartslagmeter. Howest laat onder meer de studenten kennismaken met het aanbod en VIVES organiseert EHBO-workshops.

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.weekvandebeweging.be