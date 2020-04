Derde inbraak op half jaar in muziekschool: “Alsof een gedwongen sluiting nog niet genoeg is” LSI/CDR

30 april 2020

15u50

Bron: LSI/CDR 0 Roeselare Voor de derde keer in amper een half jaar tijd is ingebroken in de Roeselaarse muziekschool The Art Factory. De dader gooide met bak- en betonstenen een raam stuk, maar kon door een camera opgemerkt worden. “Alsof een gesloten school nog niet erg genoeg is”, zucht mede-oprichter Arvid Waelkens. “Maar we blijven doorzetten.”

Op 6 november 2019 sloegen inbrekers een eerste keer toe op de hoek van de Vierwegstraat met de Zwaaikomstraat. Toen forceerden de daders een raam met een schroevendraaier. Ze gingen ervandoor met de kassa en het wisselgeld. Amper enkele weken later drongen daders opnieuw via hetzelfde raam binnen en forceerden ze de deur naar de cafetaria. Toen verdween een gitaar.

Geen buit

Buit kon de dader dit keer niet maken. “Dankzij onze investering in een camera is de dader gefilmd en is vermeden dat hij zijn tocht verderzette. Hij had door dat hij gefilmd werd en vluchtte. We hopen dat de dader gevat kan worden”, vertelt mede-oprichter van The Art Factory Arvid Waelkens,



De muziekschool is door de coronamaatregelen sowieso gesloten en moest noodgedwongen ook de feestelijke opening van de bar afgelasten. “Toch proberen we positief te blijven”, besluit Arvid. “We blijven doorzetten.”