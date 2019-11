Derde grootste vogelshow ter wereld brengt ruim 6.000 vogels naar Roeselare Expo CDR

25 november 2019

14u20 4 Roeselare De 27e editie van de Gouden Ring Showpalmt op 7 en 8 december Expo Roeselare in. Met een vernieuwd bestuur en de komst van ruim 6.000 vogels in het vooruitzicht zijn de organisatoren helemaal klaar voor een weekend vol vogelpracht. “We zijn trots op wat we met onze 250 medewerkers kunnen verwezenlijken”, zegt kersvers voorzitter Marc Laseure.

De derde grootste vogelshow ter wereld. Zo mag de Gouden Ring Show zich intussen noemen. “We zijn toe aan de 27ste editie en de voorbije jaren groeiden we uit tot de grootste internationale vogeltentoonstelling van het land”, vertelt Marc Laseure die Dirk Dumon opvolgt als voorzitter. “Elk jaar zakken ruim 300 kwekers uit heel Europa af naar Expo Roeselare langs de Diksmuidsesteenwegdie we omtoveren tot een prachtige vogeltempel. De deelnemers met de mooiste vogels krijgen elk jaar een speciale prijs: een gouden, zilveren of bronzen ring. Op zaterdag en zondag ontvangen we zo’n 5.000 bezoekers. Naast de tentoonstelling is er ruimte voor standhouders, een vogelbeurs en zelfs een roofvogelexpositie. We slagen er in een breed gamma aan mensen aan te spreken: van grote handelaars tot families met kinderen, de liefde voor vogels verbindt heel wat mensen. Dat is ook absoluut een van de doelstellingen van de Gouden Ring Show: mensen verbinden en inspireren om de liefde voor vogels te delen.”

Expo Roeselare zal heel volgende week in de ban zijn van de Gouden Ring Show. “Op dinsdag starten we met het opbouwen van alle rekken, want op woensdag mogen we alle vogels verwelkomen. Donderdag volgt dan de keuring en op vrijdag volgt de officiële opening van de tentoonstelling. Op zaterdag van 9 tot 18 uur en op zondag van 9 tot 17 uur staan de deuren open voor het publiek. Zondagavond hebben we de uitreiking van de bronzen, zilveren en gouden ring per sectie en daarna vertrekken de vogels weer naar huis.” Meer op http://www.goudenring.be.