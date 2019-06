Delifresh krijgt make-over: “Voortaan maken we dankzij onze salad bar ook slaatjes à a minute” CDR

12 juni 2019

17u44 40 Roeselare Delifresh zit in het nieuw. Vijf jaar nadat Jeroen Ommeslag en Stefanie Martin de winkel op de hoek van de Mandellaan en de Beverseaardeweg overnamen, hebben ze Delifresh omgevormd tot hun eigen zaak met focus op verse maaltijden.

“Zonder ervaring namen we in 2014 kruidenierszaak ’t Hoekske over. Ik ben regentes haartooi van opleiding, Jeroen was vrachtwagenchauffeur, maar gepassioneerd door koken”, vertelt Stefanie. “Het eerste jaar hebben we de kruidenierswinkel gewoon verder gezet, maar geleidelijk gaven we er onze eigen invulling aan. Steeds meer zetten we in op huisbereide gerechten en ovenschotels, terwijl de kruidenierswaren uit de schappen verdwenen. Twee jaar geleden begonnen we voor het eerst te praten over verbouwingen. We wilden onze eigen winkel en niet langer verderzetten wat iemand anders jaren gedaan had. Uiteindelijk hakten we dit jaar de knoop door. We informeerden naar een nieuwe koeltoog en toen bleek dat die een levertermijn van zeven weken had, hebben we onmiddellijk de bestelling geplaatst.”

Het koppel gaf zichzelf twee weken om Delifresh een nieuwe look te geven. “Nieuw in ons aanbod zijn de slaatjes, die we à la minute maken”, weet Jeroen. “We hebben een salad bar en maken de slaatjes vers op maat van de klant. Dat gebeurt met belegde broodjes, dus waarom ook niet met slaatjes? Daarnaast blijven we inzetten op belegde broodjes en op onze huisbereide gerechten. Het aanbod charcuterie hebben we lichtjes afgebouwd. We zijn echt fier op onze nieuwe zaak. We deden de meeste werken zelf en hebben ook het gevoel dat dit geapprecieerd wordt door de klanten.” Meer info op www.delifresh.be/nl.