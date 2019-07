Decocars verruilt Rollegem-Kapelle voor nieuwbouw langs Rijksweg in Oekene Charlotte Degezelle

11u44 5 Roeselare Decocars verruilt ten laatste volgende zomer Rollegem-Kapelle voor Oekene. De site van de Ssangyong garage langs de Roeselarestraat is veel te klein geworden en de zichtbaarheid is er te beperkt. Zaakvoerders Dries De Cock en Emmely Seurynck kochten één hectare grond langs de Rijksweg, vlak naast het kruispunt met de Oekensestraat, en deze week mochten ze het startschot geven voor de bouw van een gloednieuwe garage.

Decocars werd in 1977 opgericht door Luc en Rita De Cock. De garage focuste eerst op tweedehandswagens en werd daarna merkverdeler. Sinds 1994 is Decocars dealer van het Zuid-Koreaanse Ssangyong. “In 2010 nam ik samen met m’n vrouw de zaak over en beetje per beetje zijn we beginnen uitbreiden”, vertelt Dries. “Ssangyong zit als merk in de lift en wij groeien mee.”

Maar al snel stootte het koppel op de beperkingen van hun locatie die nochtans ook een oppervlakte van 8.300 vierkante meter telt. “Al in 2012 wisten we dat het zo niet verder kon. Het is hier eenvoudigweg veel te klein”, zegt Dries. Aanvankelijk werd gedacht aan een nieuwbouw langs de Roeselarestraat. “We kochten zelfs de aanpalende huizen, maar stapten uiteindelijk toch van dat idee af. De locatie is hier niet ideaal, de garage ligt te verscholen. Dus gingen we op zoek naar een nieuwe stek, maar dat bleek een fameuze uitdaging. Er zijn echt niet zo heel veel grote lappen grond beschikbaar, en bovendien hadden we voor onszelf uitgemaakt dat we niet al te ver wilden verhuizen. Roeselare was een optie, Izegem eventueel maar verder mocht het niet zijn omwille van onze klanten en ons personeel.”

Uiteindelijk hadden Dries en Emmely in 2017 beet. Ze konden 1 hectare grond lang de Rijksweg kopen, pal aan het kruispunt met de Oekensestraat. “Een echte toplocatie”, glundert Dries. “Niet alleen is Roeselare het hart van West-Vlaanderen, we zullen we ons straks vestigen op amper enkele honderden meters van het op- en afrittencomplex van de E403, op de Rijksweg passeren dagelijks talloze automobilisten en bovendien komt de garage vlakbij verkeerslichten. Om de zoveel minuten staan er tientallen mensen aan te schuiven. Qua visibiliteit en naambekendheid van onze garage kan dat tellen.”

Begin deze week zijn de werken voor de nieuwbouw gestart. “Ten laatste tegen de zomer van 2020 willen we de nieuwbouw in gebruik nemen, maar we mikken op mei 2020”, aldus Dries. “Onze nieuwbouw krijgt een designlook en een gevel van zo’n 100 meter lang. Aan de kant van de Rijksweg komt een grote nieuwe showroom, achteraan komt het eigenlijke garagegedeelte. Op- en afrijden zal gebeuren via de Oekensestraat, maar vrachtwagens moeten de site verlaten via de Stampkotstraat. Met het oog op de nieuwbouw hebben we de voorbije tijd al enkele extra personeelsleden aangeworven. Op vandaag bestaat ons team al uit 10 mensen, maar we zijn nog op zoek naar extra mekaniekers.” Dries en Emmely wonen op vandaag bij de garage, en in de nieuwbouw wordt ook voor hen een nieuwe woonst geïntegreerd. “Dat geeft ons de mogelijkheid om de huidige site straks te koop te zetten’, besluit Dries.

Meer op www.decocarsledegem.be.