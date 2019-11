De Zilverberg wordt De Warmste Berg voor Music for Life CDR

25 november 2019

10u21 0 Roeselare De Zilverberg wordt op zaterdag 8 december even De Warmste Berg. Een groep kameraden wil via een ééndaags pop-up event in De Zilverlink langs de Meensesteenweg zoveel mogelijk centen bijeen rijven voor Warriors against Cancer, Spierziekten Vlaanderen en ’t Ferm. Dit in het kader van de Warmste Week.

“Het initiële idee voor ons eerste initiatief in 2016 ontstond spontaan tussen vrienden. We werden nogal bruusk geconfronteerd met kanker binnen onze vriendengroep en voelden de nood om samen iets op poten te zetten binnen het concept van de Warmste Week van Studio Brussel”, vertelt Rik Decadt. “Met vereende krachten, veel goesting, vrijwilligers en tomeloze inzet zijn we er toen in geslaagd een meer dan succesvol evenement op poten te zetten dat 7.062 euro opleverde voor Kom Op Tegen Kanker.” De voorbije jaren bleef het stil op De Zilverberg naar aanleiding van de Warmste Week. “Maar onze vriendengroep werd dit jaar wakker geschud door de aankondiging dat de Warmste Week naar Kortrijk kwam, zowat onze achtertuin. Om het succes van de eerste editie te herhalen, gaan we op hetzelfde elan verder. We kozen met Silver for Live opnieuw voor goede doelen die ons nauw aan het hart liggen, Warriors against Cancer, Spierziekten Vlaanderen en ’t Ferm, en plannen op zaterdag 8 december tal van activiteiten. We starten de dag met een te reserveren luxeontbijt, doorlopend een kaarting, petanque en visput voor de kinderen, een fotozoektocht op de Zilverberg, muzikale omlijsting met kans tot het aanvragen van je lievelingsnummer, braadworsten op de middag, verwenkoffies, een cava- en wijnbar, het exclusief artisanaal gebrouwen bier Tsjoolder, … Het primaire doel is uiteraard voldoende middelen ophalen maar minstens even belangrijk is het samenbrengen van zoveel mogelijk mensen met een warm hart op de Zilverberg en iedereen een leuke dag bezorgen.”

Meer op www.dewarmsteberg.be.