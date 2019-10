De Witte Spreeuwen lanceren tweede brouwsel CDR

18 oktober 2019

Bier is hot en dat weten ze ook bij de ornithologische vereniging KBOF De Witte Spreeuwen. Op zaterdag 26 en 27 oktober organiseren ze hun jaarlijkse clubtentoonstelling in zaal Den Hazelt aan de Pastoor Slossestraat en op dat moment lanceren ze een tweede eigen brouwsel. “Na het succes van ons blond Spreeuwke hebben we nu ook een bruine versie gebrouwen”, vertelt ondervoorzitter Angelino Demeester. “ Dit biertje smaakt zoeter maar even pittig als ons blond bier en is echt een must om te komen proeven.” En wie het meer op vogels dan op bier begrepen heeft, zit bij De Witte Spreeuwen ook aan het juiste adres. “We verwachten tijdens onze clubtentoonstelling een 800-tal tentoonstellingsvogels. Ze worden opgedeeld in verschillende reeksen, want een duif kan niet op tegen de kleurenpracht van een parkiet, en nog eens in klassen, van jonge, overjaarse en stam. Deze vogels proberen allen in hun reeks een kampioenstitel te behalen. Op zondagochtend van 7 tot 11 uur is er ook een grote vogelbeurs voor iedereen. Vele soorten worden dan te koop aangeboden die je niet in de gewone handelszaak vindt tegen schappelijke prijzen.” Op zaterdag kan je de tentoonstelling bezoeken van 9 tot 18 uur, op zondag van 9 tot 12 uur. Meer op www.kbof-roeselare.be.