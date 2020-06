De Wieleracademie pakt uit met online talkshow over wielrennen, onderwijs en het leven CDR

12 juni 2020

15u25 8 Roeselare De Wieleracademie van MSKA pakt uit met een inspirerend initiatief in tijden van corona: de online talkshow Leadout, waarin coördinator Klaas Vankersschaever wekelijks bekende gezichten aan het woord laat.

In het praatprogramma ontvangt Klaas wekelijks een bekende gast en gaat hij op een spontane manier op zoek naar de mens en de waarden achter het bekende gezicht. De twee vrouwen van Cyclingcube, Valerie Demey en onze Belgische BMX-trots Elke Vanhoof, mochten de spits afbijten. Daarna passeerden sportjournalist Renaat Schotte en toprenner Jens Keukeleire de revue.

Maar niet alle gasten hebben een link met de wielersport. Zo ontving Klaas ook al Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van GO!. “Tijdens de gesprekken ga ik dieper in op hun jeugd, onderwijsloopbaan, idolen, professionele carrière en guilty pleasures. Via die verhalen pols ik naar de visies op onderwijs en de wielersport, naar levenswaarden en advies voor de jongeren”, vertelt Klaas. “De boeiende verhalen en de levenservaring van de praatgasten kunnen jonge renners van De Wieleracademie helpen in hun ontwikkeling als mens en als renner. MSKA Roeselare staat voor meer dan onderwijs.”

Leadout wordt gestreamd op Facebook Live en kan dus door iedereen bekeken worden op de Facebookpagina van De Wieleracademie – MSKA Roeselare. Afgelopen afleveringen kun je daar ook herbekijken. De volgende afspraak is op dinsdag 16 juni. Dan gaat Klaas om 10 uur in gesprek met Jesse Vandenbulcke, Belgisch kampioen bij de dames elite op de weg.