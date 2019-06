De ‘West-Vlaamse fietser’ is 55 jaar, rijdt vooral in het Brugse Ommeland en spendeert 16 euro per tocht Charlotte Degezelle

12 juni 2019

17u05 150 Roeselare Provinciebedrijf Westtoer telde in 2018 5,1 miljoen recreatieve fietsers op het West-Vlaamse netwerk. Maar waar wordt er gefietst? Hoeveel wordt er tijdens die fietstochten gespendeerd? Met welke type fiets gaat men op pad? En bovenal, is men tevreden over het fietsnetwerk in de kustprovincie? Wij maakten het paspoort van de recreatieve fietser in West-Vlaanderen op.

Waar?

“In het Brugse Ommeland, inclusief de Midden- en Oostkust, telden we 2,2 miljoen fietsers, in de Westhoek en de Westkust 1,5 miljoen en in de West-Vlaamse Leiestreek 1,4 miljoen”, weet Matty Vincke, onderzoeker bij Westtoer dat bij 6.574 recreatieve fietsers een blitsenquête uitvoerde en bij 2.763 van hen ook een lange enquête afnam.

Hoe op pad?

“39% van alle recreatieve fietsers ging op pad via het fietsknooppuntennetwerk, 10% volgde uitgestippelde routes en 51% rijdt gewoon ritjes. In de Westhoek fietst 46% via de knooppunten, in het Brugse Ommeland en de Leiestreek zijn respectievelijk 59% en 52% van de recreatieve fietsers ritjesfietsers. Opvallend is dat 32% van de recreatieve fietsers alleen op pad gaat en dat 11% met kinderen fietst. De solofietser maakt trouwens minder gebruik van de knooppunten en zoekt zelf zijn weg.” Drie op vier fietsers bepaald zijn traject op voorhand en doet dit vooral via online bronnen en apps. Ook onderweg informeert 57% van de fietsers zich nog. 78% heeft hiervoor z’n smartphone bij de hand. ”Bij het plannen van een fietsroute houdt 55% rekening met de aanwezigheid van drank- of eetgelegenheden, maar zeker even belangrijk zijn rustige, autovrije paden en een groene omgeving of paden langs waterlopen zijn zeker ook een meerwaarde.”

Vanwaar komt hij?

De recreatieve fietser in West-Vlaanderen is hoofdzakelijk West-Vlaming, 73% zelfs. 19% komt uit de rest van Vlaanderen met dan Oost-Vlaanderen op kop en de Waalse, Nederlandse en Franse fietsers zijn amper vertegenwoordigd met slechts 4, 3 en 1%. 50% van alle recreatieve fietsers is omgevingsrecreant en fietst dus in de regio waar hij of zij woont. In de Leiestreek loopt dit percentage zelfs op tot 73%. 28% van de recreatieve fietsers zijn dagtoeristen en 22% verblijfstoeristen. Die fietsende verblijfstoeristen vertrekken veelal met de fiets van aan de kust of uit Brugge.

Hoe oud is hij/zij?

De gemiddelde leeftijd van de fietser in de kustprovincie is 55 jaar. “31% is ouder dan 65 en de helft van de gezelschappen op het fietsnetwerk bestaat uit koppels”, aldus Vincke.

Elektrisch?

De recreatieve fietser in West-Vlaanderen is steeds vaker met de elektrische fiets op pad, 44% kiest zelfs voor de elektrische fiets. Hun gemiddelde leeftijd is trouwens 62 jaar. 41% rijdt met een stadsfiets, 4% met een mountainbike, 5% met een racefiets en 6% met eenander type fiets zoals een tandem of ligfiets.

Hoeveel spendeert de fietser?

“Gemiddeld is een fietstocht 38 kilometer en duurt die 3,5 uur inclusief stops”, zegt Matti. “Negen op de tien neemt trouwens één of meerdere pauzes en dit veelal (75%) om iets te eten of te drinken. Tijdens een fietstocht besteedt de fietser trouwens gemiddeld 16 euro per persoon wat betekent dat de recreatieve fietsers jaarlijks een omzet van zo’n 80 miljoen euro genereren.”

Tevredenheid over de wegen

Dat er enorm veel recreatieve fietsers zijn in West-Vlaanderen is duidelijk. Maar zijn zij ook tevreden over het fietsnetwerk? “Globaal wel. Slechts 2% is ontevreden”, weet Vincke. “Vooral het product op zich, het netwerk met de knooppunten, scoort zeer goed. Op het gebied van infrastructuur zijn er meer opmerkingen, vooral over het gebrek en de kwaliteit van openbare toiletten, picknicktafels en rustbanken. Ook de breedte van de paden en de kwaliteit van het wegdek kan beter.” Maar daar wordt werk van gemaakt. “We werken momenteel aan een picknickplan voor West-Vlaanderen”, weet Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer. “Daarbij bekijken we het plaatsen van zitbanken, picknickbanken, spelinfrastructuur en vuilnisbakjes. Daarnaast zetten we samen met de provincie in op het verhogen van de beleving tijdens fietstocht door het project Horizon 2025, waarmee we een netwerk van uitkijktorens realiseren. De breedte van de paden en de fietsveiligheid is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder, maar wij ijveren alvast voor meer investeringen in de verharding en verbreding van autovrije fietspaden en het wegwerken van missing links zodat de ervaring van de recreatieve fietser nog positiever wordt.”