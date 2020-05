De Verlichte Geest start inzamelactie om coronacrisis te overbruggen Valentijn Dumoulein

02 mei 2020

15u04 18 Roeselare De uitbaters van metalcafé De Verlichte Geest zijn een geldinzamelactie opgestart om de gevolgen van de coronacrisis beter aan te kunnen.

Sinds januari zijn tattoo-artiest Louis Gürke, Jeroen Theys en Sarah Noppe de nieuwe uitbaters van De Verlichte Geest. Niet lang nadat ze de zaak overnamen barstte de coronacrisis echter los en moest de zaak opnieuw dicht. Om deze moeilijke periode te overbruggen zijn ze met een geldinzamelactie gestart. “Opdat we onze bezoekers in de toekomst nog goede concerten en een mooie tijd kunnen bezorgen”, zeggen ze.

Via het webplatform Gofundme kan je voor vijf euro al een sticker kopen, maar er zijn ook t-shirts, hoodies en een exclusieve De Verlichte Geest-kalender te koop. De Verlichte Geest hoopt in totaal 7.500 euro in te zamelen, waarvan er nu al 600 gedoneerd is.