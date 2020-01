De Trekvogels vieren 90ste verjaardag met Wouter Deboot van ‘Iedereen beroemd’ CDR

16 januari 2020

Toeristenvereniging De Trekvogels blaast dit jaar 90 kaarsjes uit. Op woensdag 12 februari haalt de vereniging Wouter Deboot, bekend van ‘Iedereen beroemd’ op één, naar Den Hazelt voor een kijk- en vertelavond over zijn fietstochten door Amerika en Oceanië. Iedereen is welkom vanaf 20 uur. Deelnemen kost tien euro, inclusief verwelkomingsdrankje. Houders van een vrijetijdpas betalen vijf euro. Inschrijven doe je via tbr1@telenet.be. Daarnaast moet je het juiste bedrag overschrijven op BE45 7430 3429 7089.