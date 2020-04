De Spil lanceert artiestenfonds en steunt zo getroffen performers CDR

15 april 2020

07u44 0 Roeselare CC De Spil draagt haar artiesten een warm hart toe. Het bedrag van wie z’n ticket voor een geannuleerde voorstelling niet laat terugbetalen, wordt geïnvesteerd in een artiestenfonds.

CC De Spil is ook stevig getroffen door de coronacrisis. Alle voorstellingen tot en met 1 juni zijn geannuleerd wat slecht nieuws is voor zowel de werking van De Spil, het publiek maar ook de artiesten. Om die laatste te steunen en een steentje bij te dragen in een blijvend gevarieerd aanbod in betere tijden, werd een artiestenfonds opgericht. Om dit fonds te spijzen, doet De Spil een beroep op haar tickethouders. Zij kunnen beslissen om hun tickets niet terug te laten betalen, maar dit bedrag te investeren in een artiestenfonds. De betrokken artiesten ontvangen daardoor de broodnodige steun om deze periode door te komen en te kunnen blijven doen waar ze goed in zijn.

Ondertussen is De Spil ook volop in de weer met het zoeken van nieuwe data voor geannuleerde voorstellingen. Alle info daaromtrent staat op https://www.despil.be.