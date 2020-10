De Spil breidt najaarsprogramma uit CDR

12 oktober 2020

Cultuurcentrum De Spil voegt een reeks voorstellingen toe aan hun najaarsprogramma. Dat stelden ze eind augustus voor en telde toen door de coronacrisis amper de helft van het normale aantal voorstellingen. Wel lieten ze toen al weten dat een uitbreiding met extra voorstellingen tot de mogelijkheden behoorde. Vandaag laat De Spil weten dat ze 11 extra voorstellingen programmeren. Het gaat om onder meer enkele films in openlucht, een try-out van Ruben Block, gekend als frontman van Triggerfinger en een comedyavond met David Galle, Tom Bibo en Jasper Posson. Het aantal toeschouwers per voorstelling blijft in De Spil behouden tot maximum 200 in de Schouwburg en maximum 50 in de Komedie. Meer op www.despil.be.