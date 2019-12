De Schaduw viert oudejaar in Het Sacrament CDR

10u27 0 Roeselare Ook dit gaat de Ardooise cultuurkapel De Schaduw oudejaar weer gepast uitzwaaien, maar in Het Sacrament deze keer.

De voorbije jaren streek De Schaduw telkens neer in Roeselare om het oude jaar uit te zwaaien en het nieuwe in te zetten. Coördinator Jonah Muylle verbouwde de leegstaande fabriekhallen van P&C en Damman-Croes om tot de ultieme partystek. Maar dit jaren kiest hij voor een ander concept. “De voorbije jaren was ons oudejaarsinitiatief super, maar tegelijkertijd heel arbeidsintensief. Telkens was ik drie weken bezig met de opbouw en afbraak”, vertelt Jonah. “Daarom gaan we het nu iets anders aanpakken. We pakken op 31 december uit met Finfini in Het Sacrament op de Moorseelsesteenweg. Vanaf 18.30 uur schotelen we de bezoekers een maaltijd voor. Vanaf 23 uur gooien we de beentjes los. Finfini is een all-in formule. Voor de hele avond betaal je 110 euro, wie pas om 23 uur komt feesten, betaalt 50 euro.” Meer info en tickets op www.deschaduw.be.