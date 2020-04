De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Arne Hanseeuw

06 april 2020

10u58 14 Roeselare Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Sara Vanhaverbeke (20) gebruikte onze Ronde tegen Corona om haar vriend Lucas Van Driessche (21) een warme ontvangst in België te geven. De voorbije maanden verbleef Lucas voor een stage in Peru en hij moest door de coronacrisis vroegtijdig gerepatrieerd worden door de overheid.

Met een gigantisch hart stak Cliff Dekeyzer uit Roeselare via onze Ronde tegen Corona een hart onder de riem van alle zwaar zieken en hun dierbaren die in het ziekenhuis verblijven, maar niet besmet zijn met Covid-19. “Corona is erg, maar alle aandacht gaat tegenwoordig naar coronapatiënten, waardoor die anderen en hun families een beetje vergeten worden”, zegt hij.

Het gezin van Hanne, Willy en Ann Windels in Tielt zorgde voor een enorme papieren Olaf in de tuin. De sneeuwpop was ruim zes meter groot. “Ook vanop een afstand kunnen knuffels nog toekomen”, verwoordt Ann het.

De kinderen van de Pontweg in Tielt sloegen massaal aan het krijten. De volledige straat werd bedekt met reuzengrote harten. Onder meer Aagje Lambert, Marijke Cocquyt, Joris Scherrens en Ona Berteloot staken samen met de kinderen van de Pontweg stevig de handen uit de mouwen.

Wat RC Genk en Antwerp kunnen, dat kunnen wij ook. Dat dachten ze in Staden, met deze hartverwarmende boodschap voor de zorg als gevolg.

Owen en Lars Vandewalle uit Ledegem maakten met hun beren een hart voor de zorg.

Tine Ecarnot uit Meulebeke had een boodschap voor de grootouders. En ze steunt ook de chiro, die de Rolmarathon in het water zag vallen. Ook de collega’s van RVT De Zonnewende krijgen een vermelding.

Een vlaggenactie van twee jonge acrobaten. Deze foto werd ingezonden door Joris Mergaert uit Ardooie.

Creatief met wagens en vrachtwagens. Goed kunnen parkeren was een vereiste, maar het is wel gelukt, dankzij Frederiek Stragier uit Ardooie.

Kyana Demeyere uit Ardooie mist haar grootouders en wou dat op deze manier nog eens laten weten.

Veel woorden van dank bij Eveline Besieux uit Oostrozebeke. Voor de zorg, maar ook voor nichtje Myla, die zij enorm missen.

Wendy Goudezeune uit Hooglede had een duidelijke boodschap voor oma en opa.

Een boodschap met knuffelberen. Foto van Bram Goderis uit Wingene.

Iben Libert droeg zijn actie op aan de ‘Warriors Against Cancer’. “Want wie nu in isolatie moet leven, heeft het extra moeilijk”, vertelt de knaap.

Remi en Fien Bastiaens uit Roeselare maakten een dansje onder het motto ‘Doe eens zot in eigen kot’.

Bij de familie Sabbe in Roeselare werd de hele collectie speelgoedwagentjes naar de tuin gehaald voor een groot hart.