De Plataan sluit schooljaar af met H2O-festival CDR

27 juni 2019

Festivalsfeer in GO! basisschool De Plataan langs de Meersstraat. De kleuters en leerlingen van de lagere school sloten er niet alleen hun schooljaar, maar tegelijkertijd hun projectjaar rond water, af met een H2O-festival. “We bekijken de film van de musical ‘Blauw Goud’, die de kinderen in maart opvoerden in CC De Spil, spelen waterspelletjes, de kleuters dansen op waterliedjes en de leerlingen van het lager houden een vrij podium”, vertelt juf Elly Verbeure. “Bovendien komen ook alle ouders in grote getale meevieren en zo de vakantie inzetten.”

Volgend schooljaar komt het waterthema opnieuw aan bod in De Plataan. De school zette zich in voor ‘project W’ van Stad Roeselare, waarbij wordt ingezet op het verminderen van de watervoetafdruk. Als beloning wordt er volgend schooljaar een waterbar op de speelplaats geïnstalleerd, die moet aanmoedigen om meer kraantjeswater te drinken.