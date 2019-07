De Overburen vieren zomerse zondagen met Super Sunday CDR

02 juli 2019

19u27 0 Roeselare Zondags zomeren doe je in juli en augustus op het terras van restaurant De Overburen langs de Weverijstraat. Benoit Vercaemst en Jill Hemerick lanceren het concept Super Sunday waarbij acht zondagen lang lekker eten, leuke muziek en dito mensen centraal staan.

De Overburen gooit tijdens de zomer uitzonderlijk de garagepoort open op zondag. Het restaurant is die dag traditioneel gesloten, maar Benoit en Jill vinden zomerse zondag te leuk om er niets mee te doen. “Eigenlijk is de zondag gewoon een leuke dag”, vertelt het koppel. “In het verleden organiseerden we al tweemaal een brunch met live muziek en dat deed ons denken aan meer. Zo bedachten we het concept van de Super Sunday, onze manier om de zondagen letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. We starten in de zomer, maar voor hetzelfde geld organiseren we in de loop van het jaar ook af en toe wel een Super Sunday.”

Voor juli en augustus puzzelden Benoit en Jill hun eigen evenementenkalender bijeen.. De eerste Super Sunday komt er aan op zondag 7 juli. “We trappen de zomer af met een feestje waarbij Tuff Luv vanaf 14 uur onze koer overneemt. Op 14 juli vieren we de Franse feestdag met Franse gerechten, pastis en Franse muziek van toen en nu. Op onze eigen nationale feestdag en op 4 augustus verwelkomen we een live band, terwijl er op 28 juli en 11 augustus een four hands dinner op het menu staat waarbij er meer dan ooit interactie is tussen de keuken en de zaal. Op 18 augustus willen we met Lady Boss Boss Ladies jonge vrouwelijke onderneemsters samenbrengen en de zomer sluiten we opnieuw af met Tuff Luv op 25 augustus. Bij slecht weer gaan de evenementen niet door, uitgezonderd beide four hands dinners.”

Meer op www.deoverburen.be.