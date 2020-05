De Overburen heropent straks als buitenrestaurant: “Vanaf deze week serveren we al een voorsmaakje met onze takeaway Vamos Taco’s” Charlotte Degezelle

19 mei 2020

08u37 0 Roeselare Werk en leef zoveel mogelijk buiten. Zo luidt het advies van een collectief van wetenschappers aan de overheid . Benoit Vercaemst en Jill Hemerick , zaakvoerders van De Overburen, geven alvast gehoor hieraan want het koppel besliste al dat hun restaurant langs de Weverijstraat straks zal heropenen als buitenrestaurant. Maar omdat het nog wachten is p groen licht van de Nationale Veiligheidsraad, starten ze donderdag al met het takeawayconcept ‘Vamos Taco’s’ als voorsmaakje.

Volgens een groep wetenschappers die zich verenigden onder de naam ‘United against Covid’ is de openluchtmaatschappij dé oplossing om het coronavirus uit te roeien. Nog voor dat advies richting overheid ging, zagen Benoit Vercaemst en Jill Hemerick wel graten in een openluchtverhaal voor hun restaurant De Overburen. “Als we straks mogen heropenen met maar een x-aantal klanten per vierkante meter, dan is dit voor ons eenvoudigweg niet haalbaar. Onze zaal is niet zo groot en het zou eenvoudigweg niet rendabel zijn”, vertellen Benoit en Jill. “Bovendien zijn wij er heilig van overtuigd dat op restaurant gaan een echte beleving, een gezellig samenzijn is. Plexischermen en dergelijke passen dus ook totaal niet in ons plaatje want gaan eten doe je niet in een klinische omgeving.”

Dit alles leidde tot de keuze om bij een verdere versoepeling van de coronamaatregelen te heropenen als buitenrestaurant. “Wij zagen de huidige barre situatie als een opportuniteit om onszelf tijdelijk heruit te vinden. Onze koer heeft in het verleden al bewezen dat het een leuke plek is. We kunnen er gasten op voldoende afstand van elkaar zetten, zelfs verspreid over verschillende hoogtes. Langs de andere kant kan het buitenrestaurant wel maar openen bij goed weer. Overtuigd van dit verhaal, investeerden we zelfs in een opknapbeurt van onze garage die straks zal dienen als entree van het openluchtrestaurant.”

Maar wanneer De Overburen opnieuw gasten mag ontvangen is voorlopig afwachten. En net daar hebben Benoit en Jill ondertussen ook hun buik van vol. “Na de verplichte sluiting hebben we eerst even gefocust op onze eigen hobby’s en zo ruimte in ons hoofd gemaakt voor inspiratie inzake de toekomst. We wilden wel starten met iets van takeaway. Maar het vijfgangenmenu met aangepaste wijnen waar De Overburen voor bekend staat, kan je niet in die richting vertalen. In het verleden verrasten we al eens met het pop-up concept Winterkost, en in diezelfde lijn groeide het idee om iets met taco’s te doen. Met streetfood kan je sowieso veel kanten uit en taco’s zijn een super leuk product die je zowel heel basic als super culinair kan serveren. Bovendien is het een heel gezellig gerecht dat je thuis op het terras kan eten of zelfs gewoon onderuit in de zetel.”

‘Vamos Taco’s’ was een feit en de takeaway start donderdag op. “Het is tegelijkertijd een voorsmaakje van wat men straks in ons buitenrestaurant mag verwachten, al willen we culinair dan wel nog een versnelling hoger schakelen. Sowieso mag men zich straks verwachten aan barbecues op het terras wat zorgt voor een leuke interactie met onze cheffen.” Met Vamos Taco’s brengt De Overburen van nul gemaakte tacopakketten aan de man. “Het was even zoeken naar een goed tacorecept maar ondertussen zijn we vertrokken. Alles is 100% vers en huisgemaakt met tal van lokale producten zoals de Duroc de Roulers van Slagerij Dries. Al het vlees wordt gerookt en heel traag gegaard waardoor het maken van de tacopakketten best wel arbeidsintensief is. Maar voor de klanten is het makkelijk. Thuis moeten ze enkel en alleen het vlees au bain-marie opwarmen en de taco’s even draaien en keren in de pan. Afhalen kan, via de poort, vanaf donderdag en dit de komende weken telkens op donderdag, vrijdag en zaterdag.”

Alle details zoals het menu en het bestelformulier zijn te vinden op https://www.deoverburen.be/.