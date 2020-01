De nieuwe hoofdcampus van AZ Delta in cijfers CDR

16 januari 2020

De nieuwbouwcampus in Rumbeke bestaat uit drie gebouwen op een site van 25 hectare. Het eigenlijke ziekenhuisgebouw heeft een oppervlakte van 103.400 vierkante meter, het logistiek gebouw waar onder meer de apotheek, het lab en de keuken in ondergebracht worden is goed voor 10.100 vierkante meter en het energiegebouw telt 2.700 vierkante meter. Er zullen straks zo’n 2.000 mensen werken en de nieuwe campus telt 700 klassieke bedden en 120 bedden dagziekenhuis. Op de campus vindt je 1.500 parkeerplaatsen. Voor de bouw werd 77.000 kubiek beton gestort ter plaatse, had men 4.500 ton staal, 525 ton stalen profielen, 50 kilometer funderingspalen, 1,85 kilometer dakrandprofielen, 15.6000 vierkante meter dakisolatie, 15.000 vierkante meter buitenschrijnwerk en 3,8 kilometer raamdorpels in aluminium nodig. De afgewerkte ziekenhuiscampus zal 31 liften, 1.028 toiletten, 4.000 deuren, 30.000 stopcontacten, 5.900 brand-en rookdetectoren en 1.000 kilometer datakabels (wifi) tellen. De kostprijs van dit alles: 425 miljoen euro.