De mond vol over sport in Roeselare? Stel je kandidaat voor de Sportraad

15 oktober 2019

Wil jij het stadsbestuur adviseren over sport in de stad? Wil jij de Roeselaarse sporter vertegenwoordigen in de Sportraad? Meld je dan nu aan als vrije sporter of deskundige in de sportraad of stel je kandidaat als vertegenwoordiger van de Roeselaarse sporters en sportorganisaties in de Raad van Bestuur. Je kan je voor 4 november 2019 kandidaat stellen via www.roeselare.be waar je ook meer info over de Sportraad kan nalezen. Op woensdag 13 november om 19.30 uur wordt dan in sporthal Schiervelde de Raad van Bestuur van de Sportraad gekozen.