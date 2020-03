De Mandel levert duurzame bijdrage aan megaverkaveling Roobaertpark: 20 huurwoningen, 49 huurappartementen en 15 koopwoningen Charlotte Degezelle

10 maart 2020

08u18 0 Roeselare Niet enkel private ontwikkelaars bouwen momenteel aan het Roobaertpark, de megaverkaveling van 1.000 nieuwe woningen op de grens van Roeselare en Hooglede. Ook sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel maakt plannen om er in totaal 84 woongelegenheden, zijnde 20 huurwoningen, 49 huurappartementen en 15 koopwoningen, op te trekken. Bij de realisatie ervan trekt De Mandel de kaart van de duurzaamheid.

“Met De Mandel bouwen we op 500 meter van de ringweg rond Roeselare en op een boogscheut van de winkels aan de Brugsesteenweg compacte en duurzame woonentiteiten aan de Honzebroekstraat”, opent Stefanie Vandenabeele, directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij. “In totaal zullen er 20 sociale huurwoningen, 49 huurappartementen en 15 koopwoningen gerealiseerd worden, verdeeld over twee fasen.”

Het Roobaertpark, waarvan de eerste spade eind 2018 in de grond ging maar waarvan de volledige realisatie nog enkele jaren op zich zal laten wachten, moet de buurt van de toekomst worden: duurzaam en groen. Ook De Mandel levert hierin hun bijdrage op verschillende vlakken. “De woningen worden aangesloten op het warmtenet en zullen verwarmd worden met restwarmte van de verbrandingsoven van afvalintercommunale Mirom. Hierdoor hebben de woningen geen klassieke verwarmingsketel nodig en wordt de CO2-uitstoot herleid tot nul”, weet Stefanie. ”Bovendien streeft Bildt Architecten naar een eenvoudige, duurzame architectuur. In basis zijn de gebouwen twee of drie bouwlagen hoog, waarbij de drie bouwlagen een accent toekennen aan het bouwproject. De appartementen zullen vier bouwlagen hebben en staan in relatie tot de groenzone. Er wordt een speelse mix van verschillende woonentiteiten ingetekend.” Door de grote vraag is het grootste aantal woongelegenheden gericht op alleenstaanden en kleine gezinnen. “Maar ook grotere gezinnen kunnen hier een stek vinden. Voor de grote of nieuw samengestelde gezinnen werden zelfs drie woningen met vijf slaapkamers voorzien.”

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zorgt voor de aanleg van de infrastructuur en stelde hiervoor het Roeselaars studiebureau Demey aan. “In het ontwerp is het autoverkeer ondergeschikt aan de wandel- en fietsverbindingen. Het is de ambitie om het parkeren zo veel mogelijk uit het straatbeeld te bannen door het voorzien van parkeerhoven. Er is eveneens veel aandacht voor het openbaar groen. Centraal in de projectzone wordt een centraal parkplein voorzien. Aan die parkzone worden twee gestapelde woonblokken voorzien als visuele ankerpunten voor het grotere stedenbouwkundige plan.”

De Mandel organiseert op maandag 16 maart een infovergadering over het project en de daarbij horende infrastructuurwerken. Dit om 18 uur in de kantoren van De Mandel langs de Groenestraat 224. Geïnteresseerde huurders of kopers kunnen contact opnemen via 051/23.35.00. Meer op www.demandel.be.