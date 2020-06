De Mandel bouwt 48 sociale huurappartementen als sluitstuk voor site Dumont-Wuyckhuyse Charlotte Degezelle

19 juni 2020

09u26 0 Roeselare Sociale bouwmaatschappij De Mandel heeft plannen klaar voor de bouw van drie appartementsblokken met in totaal 48 sociale huurappartementen rond een woonerf op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Mandellaan. Hiermee finaliseert De Mandel hun masterplan op de site Dumont-Wyckhuyse waar ze de voorbije jaren al 36 huurappartementen en 40 koopwoningen. Het braakliggende terrein op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Koornstraat wordt op termijn privaat ontwikkeld.

De geschiedenis van het woonproject op de site Dumont-Wyckhuyse gaat terug tot in 2006. Toen kondigde een private ontwikkelaar aan dat hij grote plannen had met de oude weverij die in 1853 werd opgericht en waar in de topjaren tot 600 mensen werkten. Op de concrete invulling van de industriële site was het wachten tot in 2008. De plannen van toen toonden een mix van seniorenflats, klassieke appartementen, woningen, lofts en alternatieve woningbouw. 292 wooneenheden in totaal. Maar een jaar later kreeg het project een andere wending. Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel nam het roer over met de bedoeling de voormalige textielfabriek op wandelafstand van het station om te turnen tot een groene wijk met een divers woningaanbod.

In 2011 gingen de eerste werken er van start. “Dat jaar bouwde De Mandel 36 huurappartementen langs de Mandellaan en 13 huurwoningen in de Tramstraat”, weet Hilde Smits, diensthoofd bouwprojecten bij De Mandel. “In 2015 bouwden we 12 koopwoningen en in 2018 nogmaals 28 koopwoningen op het terrein aan de Koornstraat, Bruanestraat, Jutestraat en Sint-Annastraat. Het braakliggende terrein op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Koornstraat is niet in eigendom van De Mandel en zal privaat ontwikkeld worden.”

Architecturaal en duurzaam

De Mandel zelf heeft nog één groot stuk van de site Dumont-Wyckhuyse in handen, de hoek van de Ardooisesteenweg en de Mandellaan. Hier plannen ze hun laatste nieuwbouwproject op de industriële site. Het ontwerp is klaar en is van de hand van B2Ai. “De architect tekende een mooi ontwerp met een hoge architecturale waarde, dat zich profileert in zijn omgeving en een echte eyecatcher zal zijn op de hoek van de Ardooisesteenweg en Mandellaan”, vertelt Hilde. “De drie nieuwe appartementsgebouwen, samen goed voor 48 in hoofdzaak twee slaapkamerappartementen, bieden een duidelijke meerwaarde door onder meer de inpandige terrassen en de dakterrassen op de bovenste verdieping. Het appartementsgebouw palend aan de Mandellaan en de Ardooisesteenweg telt zes bouwlagen, de twee andere bestaan uit vijf bouwlagen. Alle blokken beschikken over een lift en zijn voorzien van licht hellende daken. Een ondergrondse parkeergarage is al aanwezig op het naastliggende perceel. Het is een duurzaam project, met een centrale stookplaats en een plaatselijk warmtenet naar de andere twee gebouwen.”

Pop-up park

Tussen de gebouwen wordt een nieuw woonerf aangelegd met zoveel mogelijk groenaanleg. “Studiebureau Verhaeghe tekende een ontwerp waarbij het hoogteverschil in het terrein wordt opgevangen door de gebouwen en keermuren met rolstoelaangepaste hellingen. Naast groen met de nodige zitbanken is er ook een speelpleintje. De inrichting van de speelzone gebeurt hoofdzakelijk met natuurlijke houten speeltoestellen die ook mooi ogen in het straatbeeld.” Eind volgend jaar moeten de werken starten. “Momenteel wordt door stad Roeselare een pop-up park aangelegd op de grond van De Mandel en de private ontwikkelaar zodat de omwoners in afwachting tijdelijk gebruik kunnen maken van de terreinen.”

Het project en de daarbij horende infrastructuurwerken worden toegelicht tijdens een digitale infovergadering op woensdag 24 juni om 18 uur. Inschrijven kan tot dinsdag 23 juni op www.demandel.be.