De Mandel bouwt 16 sociale huurwoningen in Rumbeekse Koerswijk

28 september 2020

19u40 0 Roeselare Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel bouwt 16 nieuwe sociale huurwoningen in de Koerwijk, de verkaveling langs de Odiel Defraeyestraat en de Oude Oekensestraat in Rumbeke.

Het Roeselaarse B2Ai is de trotse architect van het project dat een moderne look kreeg en zich perfect integreert in de omgeving. “De nieuwe woningen zijn duidelijk een meerwaarde”, licht Stefanie Vandenabeele, directeur van De Mandel, het project toe. “De architect hecht veel belang aan de oriëntatie van de woningen, waardoor de toekomstige huurders straks optimaal kunnen genieten van het natuurlijk licht in de woning en het zicht op het naastgelegen park. Er worden vier huurwoningen gebouwd met drie slaapkamers waar telkens vijf personen kunnen wonen en 12 stapelwoningen met tweeslaapkamers voor telkens drie bewoners. De architect werkt met drie types bakstenen om de identiteit van elke woning extra in de verf te zetten. De woningen zijn zeer energiezuinig en hebben bovendien zonnepanelen op het zuidgerichte dak. Er worden voldoende parkeermogelijkheden voorzien in een parkeerhaven op de hoek van de Odiel Defraeyestraat en de Oude Oekensestraat. Dit wordt een combinatie van carports en staanplaatsen. Daar bovenop worden twee gemeenschappelijke, ruime fietsenbergingen voorzien vlakbij de woningen.” Het openbaar domein wordt ontworpen door studiebureau Stiel uit Roeselare en gesubsidieerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Op dinsdag 6 oktober is er een infovergadering over het nieuwe project. Dit om 19 uur in de kantoren van De Mandel aan de Groenestraat 244. Wie aanwezig wil zijn, moet zich uiterlijk tegen 5 oktober registreren via www.demandel.be.