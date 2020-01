De link tussen De Bende van Baekelant en Roeselare toegelicht CDR

15 januari 2020

17u17 0

Geïntrigeerd door verhalen over De Bende van Baekelandt? Dan moet je op zaterdagavond 18 januari in de rode zaal van de OCAR aan het Rumbeekse Kerkplein zijn. VTB Kultuur Gezelle nodigt die avond Marleen Bossuyt uit, die onder andere de link tussen Baekelandt en de Roeselaarse regio zal toelichten. Zo was hij nu en dan te vinden in de buurt van ’t Roodhuis en het Kasteel van Rumbeke, dat verlaten was tijdens de Franse Revolutie, en had hij kompanen op de Nieuwmarkt. De vertelavond start om 19.30 uur.