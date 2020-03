De LINK stelt nieuw busje voor en wil ook uitbreiden CDR

13 maart 2020

Roeselare De LINK toert voortaan rond met een nieuw busje. Nadat de Oekense vervoersdienst vorig jaar haar werkingsgebied heeft uitgebreid was dit broodnodig.

“Voordien bediende De LINK alleen de inwoners van Oekene. Nu kunnen alle Roeselarenaren die ten zuiden van de Rijksweg wonen gebruik maken van de LINK-service”, vertelt Joris Olivier van De LINK. “Nu kan bijna de helft van Roeselare pendelen in een straal van tien kilometer. Hierdoor bereikte ons vorige busje de kaap van driehonderdduizend kilometer op de teller. Dagelijks verzorgen twaalf vrijwillige chauffeurs in een beurtrol tientallen ritten. Voornamelijk voor senioren en jongeren die geen auto hebben en mensen die aarzelen om een extra gezinswagen aan te kopen. Ook doet De LINK steeds meer dienst als boodschappendienst voor senioren. Ondertussen heeft in ieder gezin wel iemand het LINK-oproepnummer 0474/71.41.14 in zijn gsm.”

Elk weekend dorps-BOB

Het nieuwe busje werd gefinancierd met de kleine kilometervergoeding voor de dienst, de ticketverkoop van de klassieke concerten onder de noemer ‘Oekene Inviteert’ en giften. Het betekent niet alleen een investering in de huidige werking, maar ook in de toekomst, want De LINK heeft uitbreidingsplannen. “Straks willen we De LINK ieder weekend inzetten als dorps-BOB in Oekene”, weet Joris. “Van dit systeem wordt nu al gretig gebruik gemaakt tijdens oudejaarsavond en de jaarlijkse Gardeboefeesten. Ook is er interesse vanuit andere steden en gemeenten om daar De LINK op te richten. In Kortrijk neemt zelfs Pastorale Werking ‘Passio2020' De LINK bijvoorbeeld op in haar DOE-project ‘Lof der Duurzaamheid’.” Meer info op www.link-transport.be.