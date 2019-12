De LINK rijdt op oudejaarsnacht uit als collectieve dorps-BOB CDR

23 december 2019

07u25 2

Glaasje op, laat je rijden… door De Link. Vzw Collectief De LINK en de Gardeboefeesten trakteren de inwoners van Oekene op een mooi eindejaarscadeau. Dankzij hen rijdt De LINK, het huis-aan-huis vervoer op afroep dat al jaren bestaat in de Roeselaarse deelgemeente, uit als dorps-BOB. “Helaas wordt de laatste tijd het nieuws overheerst door talrijke ernstige verkeersongevallen ten gevolge van dronkenschap”, vertelt Joris Olivier, bezieler van De Link. “Tijdens de komende jaarwende houden wij dan ook ons hart vast. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig 2019 kan uitwuiven en 2020 kan verwelkomen, zetten wij onze LINK-minibus in als collectieve dorps-BOB. De lokale politie beveelt dit initiatief nu al aan in het kader van de BOB-campagne.” Concreet kan elke inwoner van Oekene en aanpalende straten beroep doen op De LINK om vervoerd te worden in een straal van tien kilometer. “De LINK rijdt vanaf 31 december om 17 uur tot 5 uur ’s morgens op 1 januari. Wie in de vooravond niet mee kan met onze minibus omdat die overbevraagd is, raden we aan om zelf met de eigen wagen nar het feest te rijden. Glaasje op na het feest? Laat dan je wagen staan, bel De LINK en die brengt je veilig naar huis. Bovendien kan je direct ook afspreken met onze chauffeur om ’s anderdaags jouw wagen terug op te halen met De LINK.” De LINK reserveren kan via het nummer 0474 714 114. Alle info op www.oekeneNV.be.