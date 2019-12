De Lijn bestelt recordaantal van 200 ‘groene bussen’ bij busbouwer VDL LSI

09 december 2019

12u33

Bron: LSI 46 Roeselare Vervoermaatschappij De Lijn heeft bij de Roeselaarse busbouwer VDL Bus een recordbestelling voor tweehonderd ‘groene bussen’ geplaatst. Het gaat om een investering van 92 miljoen euro. “Die bestelling geeft 250 personeelsleden een jaar werk”, zegt directeur Peter Wouters van VDL Bus.

Het order omvat tachtig streekbussen en honderdtwintig gelede bussen. De eerste exemplaren zouden in het najaar van 2020 geleverd moeten worden. De bussen zullen in een eerste fase hybride rijden, maar kunnen nadien omgebouwd worden tot volledig elektrische voertuigen. “Met de bestelling vergroent en verjongt De Lijn haar vloot. Na de levering zal bijna een op drie bussen van De Lijn groen zijn”, zegt de vervoermaatschappij.

Tewerkstelling

Het monstercontract wordt bij VDL Bus in Roeselare met open armen ontvangen. “Al enkele jaren hebben we fors ingezet op hybride en elektrische bussen”, legt Peter Wouters uit. “Sinds halfweg 2018 worden in Roeselare zelfs geen dieselbussen meer gebouwd. Dit blijkt een goede beslissing te zijn geweest, want de markt voor hybride en elektrische bussen is in Europa enorm gegroeid. Vooral Nederland, Scandinavië en Duitsland zijn koplopers, maar met deze nieuwe bestelling zet ook De Lijn in op deze evolutie. Dankzij die tendens heeft VDL Bus het voorbije anderhalf jaar een sterke groei gekend. Het aantal werknemers is van vijf- tot zevenhonderd gestegen. Dankzij zo’n bestelling van De Lijn kan het bedrijf die hoge tewerkstelling en hoge productievolumes aanhouden.”

Volgens Wouters is de sector van het openbaar vervoer ideaal om de overstap naar een groener verkeersbeeld te maken. “Bussen met snellaadbatterijen die aan laadpalen bijgeladen kunnen worden, zijn de toekomst. Openbaar vervoer zal sneller volledig elektrisch worden dan de rest van het gemotoriseerde verkeer.”